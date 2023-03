Lukebakio, De Bruyne, Van Buyten...: la Bundesliga, l’autre terre d’asile des Diables rouges

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dans l’essor de la génération dorée, la Premier League anglaise a donné une impulsion définitive et a longtemps fait office de premier choix des Diables rouges sur la route de l’exil, a fortiori avec un sélectionneur comme Roberto Martinez qui y avait fait largement ses armes sur les bancs de touche. Avec l’avènement de Domenico Tedesco à la tête de l’équipe nationale, le regard pourrait se tourner plus attentivement vers la Bundesliga, à l’image d’un Dodi Lukebakio qui a éclaté vendredi sur la pelouse de Solna après avoir été relativement sous-employé par l’actuel coach du Portugal. « C’est une possibilité », suggère Gérard Plessers qui a joué entre 1984 et 1988 à Hambourg. « Normalement, que tu joues en Ligue 1, en Bundesliga ou en Premier League, tu entres en ligne de compte pour l’équipe nationale. J’ai apprécié Martinez pour ce qu’il a apporté à l’équipe nationale et son côté gentleman… mais je lui reproche quand même de ne pas avoir préparé la relève avec des joueurs plus jeunes. »