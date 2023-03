Le MR dévoile le top 3 de la liste jettoise pour les élections communales de 2024

« Ce choix a été fait pour mon engagement et pour ma capacité à représenter les intérêts des Jettois. Ainsi que par la nouveauté de mon profil atypique. Je suis un homme de terrain, je viens d’en bas et mon parcours professionnel d’indépendant représente à juste titre ce que devrait être le libéralisme en Belgique. Au même titre que mon parcours scolaire dans l’enseignement professionnel qui ne m’a pas empêché d’entreprendre des études de droit à l’université. Je suis convaincu qu’il y a en chacun et chacune des Jettois, un libéral, et il m’incombe évidemment de faire émerger cela dans le chef de chacun. Cela nous permettra d’apporter cette touche libérale qui manque tant dans la gestion de ma commune », ajoute Eren Güven.