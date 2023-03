Contrôle routier à Battice: la nourriture d’une camionnette saisie par l’Afsca et incinérée

La police de la route de Battice a mené un gros contrôle technique ce vendredi 24 mars. 28 véhicules ont été contrôlés et pas mal n’étaient pas en ordre. Mais il y a eu un contrôle pour le moins particulier et qui s’est différencié des autres.

En effet, une camionnette bleue a rapidement été repérée par la police. Bien avant que le véhicule soit arrêté, on a constaté qu’il était surchargé car il touchait pratiquement le sol. « Ce sont des Africains qui ont été chercher différentes spécialités dans la région de Bruxelles et qui se dirigeaient vers l’Allemagne », dit-on du côté de la police de la route. « On a remarqué que la camionnette était à 94 % en surcharge. Une fois le véhicule arrêté, nous avons retrouvé énormément de nourriture comme du poulet, du poisson et des spécialités africaines. On a rapidement pu constater que la chaîne du froid n’était pas respectée car la viande était déjà à 12 degrés quand l’Afsca est venue. La nourriture a ensuite été saisie et le plus gros a été emmené à l’incinérateur de Herstal. Il ne nous arrive pas fréquemment d’avoir ce type d’intervention qui est pour le moins assez particulier. On a de temps en temps le cas avec des véhicules qui transportent des viandes et des aliments pour des pitas. »