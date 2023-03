Un ancien chef d’édition de La Meuse Luxembourg futur directeur de TV Lux

Nicolas Léonard dispose d’une forte expérience professionnelle dans le domaine des médias, en Belgique et à l’étranger. Après plus de 20 ans au service de La Meuse puis de Sudpresse (Groupe Rossel), où il a été journaliste, chef d’édition puis responsable des rédactions de la province de Liège, il a ensuite été recruté par Maison Moderne, premier média économique et financier du Grand-Duché de Luxembourg, dont il est le rédacteur en chef, en charge de tous les produits digitaux, magazines et suppléments. Au fil de son parcours dans ces différents médias, il a été appelé à endosser de nombreuses responsabilités en matière de gestion humaine, managériale, éditoriale et financière.

Sa nomination intervient au terme d’une procédure de recrutement qui avait été lancée en novembre 2022 à la suite de la démission de l'ancien directeur François Jongen. C’est le Bureau exécutif de TV Lux, aidé dans sa tâche par trois experts (issus du monde institutionnel, des médias et du management) et du bureau de recrutement Habeas, qui s’est chargé des présélections des candidats. Deux ont finalement passé un assessment et c’est la candidature de Nicolas Léonard qui a été retenue et qui a été approuvée par le CA ce lundi soir. Le conseil d’administration souligne le travail accompli par le personnel au quotidien. Pour la suite, les membres du CA souhaitent plein de succès à Nicolas Léonard pour relever les défis actuels qui attendent TV Lux, avec son personnel et en lien avec le conseil d’administration. Pierre Neuville, le président du conseil d’administration de TV Lux, confirme une entrée en fonction dès que possible.