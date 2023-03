Grosse nouveauté sur RTL: Thomas de Bergeyck rejoint Sandrine Dans à la tête de la matinale de bel RTL!

«Un moment historique et stratégique pour RTL»

Par la rédaction

RTL Belgium offre un lifting à toutes ses marques. Une importante évolution visuelle.

« C’est un moment historique mais aussi stratégique pour RTL. Notre objectif est de divertir, d’informer et de rassembler. On connaît l’abondance et l’émergence de nouveaux modes de consommation. Le challenge de RTL est d’être la plateforme de référence en digital dans quelques années. Le logo de RTL-TVI date de 1994. Nous n’avions pas une façon unique d’écrire RTL. Or, il est primordial d’avoir une cohérence de marque. On souhaite avoir plus d’impact et d’attractivité avec une touche de modernité indispensable. C’est l’aboutissement d’un travail et d’une réflexion de 9 mois », assure Guillaume Collard, arrivé à la tête de RTL Belgium en juin dernier.

Après des changements opérés au sein du RTL info en janvier, les chaînes du groupe arborent désormais un nouveau logo, plus moderne, coloré et épuré, mais aussi un nouveau nom pour certaines d’entre elles.

Si bel RTL conserve son appellation d’origine, Club RTL devient RTL club, tandis que Plug RTL s’intitule désormais RTL plug. Les deux composants ont été inversés afin de donner plus d’importance à la marque RTL.

Nouveaux sports

De son côté, RTL sports se conjugue désormais au pluriel afin d’indiquer l’arrivée de nouvelles disciplines comme le cyclisme, le tennis, le padel ou encore les sports de combat.

Un détail qui a son importance : RTL continue d’apparaître en lettres capitales tandis que tvi, club, plug et bel s’inscrivent désormais uniquement en minuscules.

La mythique montgolfière de RTL demeure toujours le symbole clé des différentes marques, à l’exception de RTL play. « Il s’agit d’une plateforme qui existe sur le digital. C’est la seule de nos marques à ne pas intégrer le même symbole car elle propose des contenus autres que RTL. On l’a donc imaginé avec plus de couleurs pour exprimer la diversité et la richesse des contenus qui y sont proposés », souligne Philippe Jaumain, directeur communication et marketing du groupe. Une poignée de programmes y seront notamment diffusés en avant-première, comme les épisodes de « Top Chef ».