Une balade à six pattes organisée à Lasne

En avril 2022, la commune de Lasne organisait un nouvel événement bisannuel, la première journée du bien-être animal qui a réuni de nombreux citoyens et professionnels du milieu animal autour d’ateliers de sensibilisation et d’information sur le thème de la cause animale.

En 2023, le thème du bien-être animal est toujours au cœur de nos préoccupations. Étant donné le nombre élevé de chiens sur la commune de Lasne, une promenade canine collective sera organisée le 2 avril à 10h au départ du parc de la maison communale.