Union SG: Loïc Lapoussin écarté de la sélection de Madagascar «pour comportement inapproprié»

Le joueur de l’Union Saint-Gilloise, Loïc Lapoussin, a été écarté de l’équipe nationale de Madagascar ce week-end. C’est ce qu’a annoncé le sélectionneur des Barea, le Français Nicolas Dupuis, avant le match décisif en vue d’une qualification pour la CAN 2023 que son équipe disputait contre la République Centrafricaine ce lundi après-midi (finalement perdu 2-0 par Madagascar, désormais éliminé). « Les absences de Datsiry (NDLR : Rakotonirina), Loïc (Lapoussin) et Sylvio (NDLR : Ouassiero) m’attristent et vont nous pénaliser. L’un, pour motif médical, et les deux autres, pour comportement inadapté que je ne cautionne en aucun cas, ne seront pas sur le terrain. »

Cette sanction disciplinaire pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour Lapoussin à l’Union. Car le matricule 10 accorde une grande importance au comportement exemplaire de ses joueurs. D’ailleurs, il l’avait prouvé en décembre dernier lorsque son international malgache avait été arrêté au volant de sa voiture par la police belge après un contrôle d’alcoolémie (il avait même passé une nuit en cellule). À l’époque, le club avait réagi fermement en le sanctionnant et le suspendant une rencontre (face à Ostende fin décembre). Philippe Bormans, le directeur général, avait alors affirmé prendre cet incident très au sérieux. Lapoussin, lui, avait fait amende honorable, s’était excusé publiquement et, surtout, avait réalisé des prestations de très haut vol, aussi bien en championnat qu’en Europa League. Il pourrait dès lors s’agir d’un coup dur pour l’USG qui aura bien besoin de son technicien lors des prochaines semaines afin de réaliser ses deux grands objectifs : coiffer les lauriers nationaux et briller en coupe d’Europe.