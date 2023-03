Vers un troisième film «Murder Mystery» avec Jennifer Aniston chez nous? «J’adore la Belgique!»

Jennifer Aniston et son partenaire Adam Sandler ont donné une interview vidéo à nos confrères de HLN pour le deuxième volet de « Murder Mystery » sur Netflix. « Après que nos personnages ont réussi à résoudre leur première affaire de meurtre en Italie, le policier Nick et la coiffeuse Audrey ont créé leur propre agence de détectives. Notre premier lieu de tournage a été Hawaï, où le duo a été invité à un grand mariage », révèle Jennifer. Mais lorsqu’ils voient le marié disparaître mystérieusement, le couple doit immédiatement se mettre au travail pour tenter de retrouver sa trace.

Cascades

D’une scène de course-poursuite sur la Seine à une Jennifer suspendue à la Tour Eiffel, le plus grand défi de cette production résidait dans les cascades. « Je me suis souvent disputé avec le cascadeur car je voulais en faire le plus possible moi-même. Malheureusement, je n’ai pas toujours obtenu la permission. D’ailleurs, 95 % du film a réellement été tourné à Paris. Avec toute la technologie d’aujourd’hui, beaucoup de gens en doutent », poursuit Adam Sandler.