Terrible accident de la route ce lundi au nord du pays: un petit garçon de 3 ans tombe du vélo de sa maman et est fauché mortellement

L’accident s’est produit dans la Zandstraat à Wommersom, où une mère venait chercher son enfant à la crèche à vélo. Selon les habitants du quartier, l’enfant est tombé et a été percuté par une voiture, mais de nombreuses incertitudes subsistent quant aux circonstances exactes de l’accident.

« Nous avons été informés des faits vers 18 h 45 », a déclaré Sarah Callewaert, porte-parole du parquet de Louvain. « L’ordre exact dans lequel les choses se sont déroulées est encore loin d’être clair. Ce qui est clair, c’est que l’enfant gravement blessé a été transporté à l’hôpital tout en étant réanimé en cours de route, et qu’il est malheureusement décédé à l’hôpital. Le conducteur de la voiture impliquée dans l’incident a subi un test d’alcoolémie et de drogues et il s’est avéré qu’il n’était pas en état d’ébriété. Un expert en circulation a été désigné pour enquêter sur les circonstances de l’accident. »