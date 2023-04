Projet Parc Urbain du Brüll à Aubange retenu pour le maximum de subside par le fonds FEDER

Ce projet consiste en la création d’un nouvel espace urbain structurant au cœur de la Commune d'Aubange, et plus précisément à Athus. Il vise à recentraliser les différentes communautés et nationalités présentes dans la commune autour d’un véritable projet de territoire, en leur mettant à disposition un environnement accueillant, permettant les échanges, le développement d’une vie de quartier et de cohésion sociale. « Nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir été retenu pour le subside maximum sur notre fiche projet à savoir 90%, comme le veut le mécanisme du FEDER, de la totalité du projet proposé. En tant que Bourgmestre, je suis évidemment heureux de pouvoir, à nouveau, mettre en œuvre, grâce à ce subside, un projet qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique que nous proposons actuellement. Ce projet se veut un espace central de respiration, de fraicheur, de nature et de convivialité pour le citoyen et son intégration urbanistique se développera de manière comparable aux parcs des grandes Villes belges auxquelles nous n'auront plus rien à envier ! », explique François Kinard, bourgmestre d’Aubange.

Lire aussi Un subside de 2.000.000€ pour le développement de la place communale de Libramont Ce projet est le résultat d’un long processus de consultation citoyenne initié en 2009 dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine. Le projet s’inscrit donc dans une réflexion plus globale de redynamisation du centre-ville d’Athus qui a notamment mené à la réalisation d’un masterplan (conçu par le bureau d’étude AGUA) ayant pour objet la création d’une nouvelle centralité urbaine au niveau de l’Espace du Brüll à Athus. Le projet global de dynamisation de l’Espace du Brüll s’organise autour de 3 phases complémentaires contribuant au développement d’un espace urbain structurant accessible à l’ensemble de la population et à la création d’un nouveau quartier durable et moderne, en adéquation avec les enjeux de développement de la ville d’Athus.