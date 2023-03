La Commune de Neufchâteau lance une consultation numérique : 35 projets soumis aux habitants

Une opération de développement rural est un processus participatif. C’est une réflexion collective sur l’ensemble des aspects qui font la vie en commune rurale. Le but est de définir des projets qui amélioreront le cadre et la qualité de vie sur la commune, à mettre en œuvre en 10 ans. Dans cette démarche, la commune est accompagnée par la Fondation Rurale de Wallonie (FRW).

La consultation citoyenne numérique

Suite aux différentes rencontres citoyennes et groupes de travail thématiques organisés d’avril 2022 à février 2023, de nombreuses idées ont été récoltées, analysées et regroupées: mobilité douce, produits locaux, services à l’enfance et aux ainés, etc.