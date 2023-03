Qualifications pour l’Euro 2024: la France enchaîne, les Pays-Bas se relancent

Après leur large succès 4-0 vendredi contre les Pays-Bas, les Bleus ont eu beaucoup plus de mal face une Irlande ultra-défensive. Pavard a débloqué la situation à la 50e minute, pour sa première titularisation depuis le Mondial 2022, où il avait perdu sa place après un match raté contre l’Australie. Maignan a, pour sa part, réalisé un arrêt cinq étoiles en fin de rencontre pour permettre à son équipe nationale de repartir de Dublin avec les trois points de la victoire.

Un but de Benjamin Pavard a permis à la France de s’imposer 1-0 lundi en Irlande en qualifications de l’Euro 2024, pour rester en tête du groupe B après deux rencontres.

Les Pays-Bas, convalescents et en manque d’idées trois jours après avoir été giflés par la France, ont gagné 3 à 0 sans briller face au faible Gibraltar pour signer leur premier succès en qualifications pour l’Euro 2024, lundi à Rotterdam.

Encore groggy après l’humiliation parisienne (4-0), les hommes du sélectionneur Ronald Koeman ont été patauds face aux joueurs de Julio Ribas qui ont passé les 90 minutes regroupés devant leur but. Ce sont Depay (23e) puis Ake (50e et 82e) qui ont permis aux Néerlandais d’engranger un premier succès dans cette course à l’Euro.