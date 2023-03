Menacé d’une inculpation, Donald Trump dénonce une «ingérence électorale» par des «voyous»

Donald Trump est menacé d’être inculpé au pénal à New York dans une affaire d’achat en 2016 du silence d’une actrice de films X.

L’ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021) de 76 ans, qui rêve de la «reconquérir» en novembre 2024, doit répondre devant la justice de l’Etat de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, d’un versement de 130.000 dollars à l’actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels.