Elise Mertens battue par Rybakina en huitième de finale du WTA de Miami: «J’ai eu un peu trop de hauts et de bas...»

Dans le Hard Rock Stadium, la Limbourgeoise, 27 ans, a subi à son tour la loi de la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 7), 23 ans, tête de série nº10, lauréate à Indian Wells et victorieuse à Wimbledon l’été dernier, s’inclinant 6-4, 6-3 après 1h46 de jeu.

« Ce fut clairement un match difficile », a-t-elle confié à Belga après sa défaite. « Rybakina a très bien servi lors des points importants. Il était incontestable que celle des deux qui parviendrait à frapper la première prendrait l’ascendant. J’ai tâché de faire tout ce que je pouvais. Elle est évidemment très régulière, là où moi j’ai eu un peu trop de hauts et de bas. Elle a gagné énormément de matches ces derniers temps (onze d’affilée, NDLR). Et son service est très difficile à lire. Je ne suis pas mécontente de ma prestation, mais je sais que des choses doivent être améliorées. J’ai essayé d’être agressive, mais j’ai peut-être commis un peu trop de fautes. Les intentions, toutefois, étaient bonnes et c’est ce qui me réjouit. »