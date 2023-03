Le chasseur qui avait retrouvé Jürgen Conings et filmé son corps va devoir rendre des comptes à la justice

Le chasseur Nard Houben, qui avait retrouvé Jürgen Conings mort, devra répondre à une série d’accusations devant le tribunal correctionnel le 6 novembre prochain, rapportent mardi Het Belang van Limburg et Het Nieuwsblad.

Le 20 juin 2021, le chasseur avait retrouvé le cadavre de Jürgen Conings, le soldat professionnel de Dilsen-Stokkem, à l’époque la personne la plus recherchée du pays depuis plus d’un mois, après avoir volé des armes dans la caserne de Leopoldsburg le 17 mai 2021 et menacé de commettre un attentat.