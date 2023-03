Après le décès de Marion Game, Gérard Hernandez va-t-il quitter la série «Scènes de Ménages»?

Vendredi dernier, on apprenait avec tristesse le décès de Marion Game, connue, entre autres, pour son rôle d’Huguette dans « Scènes de Ménages ». Avec Gérard Fernandez, elle formait le couple de retraités de la série humoristique diffusée en France sur M6 et chez nous sur RTL. La comédienne est décédée de vieillesse, jeudi 23 mars en fin d’après-midi, à l’âge de 84 ans.

Il y a quelques semaines, M6 introduisait un nouveau couple plutôt âgé, Christine et Gilbert, joués par Fanny Cottençon et Didier Bénureau. Une façon de prévoir un éventuel départ de Marion Game et Gérard Hernandez ? Ce nouveau couple avait été jugé « sans intérêt » par l’interprète d’Huguette, lors d’une interview accordée à Jordan De Luxe.