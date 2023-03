Terrible mésaventure pour Roger, victime d’un problème à la pompe comme de nombreux Belges: «Je me suis retrouvé avec un solde de 16 centimes» (vidéo)

Ce phénomène semble prendre de l’ampleur. Plusieurs Belges ont constaté que les stations-service retiennent une grosse somme d’argent de leur compte en banque, rapporte RTL Info. Ce fut le cas pour Roger, habitant de Wezembeek-Oppem. « Je me suis retrouvé avec un solde de 16 centimes. Je n’imagine pas les problèmes que j’aurais eus s’il m’était arrivé quelque chose et si j’avais dû aller à l’hôpital par exemple. Ou même si je dois manger, je n’ai plus de sous », raconte-t-il à RTL Info.

Une station essence lui a en effet bloqué 350 euros de son compte. Philippe, de Mouscron, a subi la même mésaventure : « J’ai été mettre de l’essence et je vois que la station a réservé 317€ de mon compte. Ça a duré plus d’une semaine avant que l’on ne me rende l’argent ».