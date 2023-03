Christophe Polleunis, patron de la Ferme des Oliviers à Nivelles, est décédé ce 26 mars

Sur les réseaux sociaux, on peut lire de nombreux messages remplis de tristesse mais aussi de sympathie, qui rendent hommage à l’homme qu’il était. Pour ses amis et sa famille, l’annonce de son décès a été soudaine et très violente. Le samedi soir, il fêtait son anniversaire entouré de ses proches, lui qui aurait soufflé une bougie de plus le 31 mars.

Christophe Polleunis était responsable de la Ferme des Oliviers, mais aussi de la Brasserie des Oliviers, qu’il a créée durant la pandémie. Il était également célèbre dans la région pour son projet Tous Hospitaliers, qui remerciait les acteurs du milieu social et médical durant la pandémie. Il laisse derrière lui trois enfants.