Scandale aux États-Unis: une baby-sitter arrêtée et inculpée pour avoir fait fumer un joint à un bébé d’un an qu’elle gardait

Naledi Roberts est une jeune baby-sitter de 17 ans. Sur des images qu’elle aurait enregistrées elle-même, on peut voir l’adolescente allumer un joint de cannabis et le porter à la bouche d’une fillette d’un an. Celle-ci va même inspirer, au vu de la couleur au bout du joint.

Suite à ces allégations de maltraitance d’enfants, la police a été envoyée au domicile de la jeune femme en Floride, le 23 mars dernier. Interrogée, Naledi a avoué dans un premier temps avoir fumé du cannabis à proximité de l’enfant, sans pour autant lui avoir fait « goûter ». C’est seulement après avoir été confrontée à la vidéo qu’elle avouera les faits.