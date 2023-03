P2B | Le vice-capitaine Enzo Scaletta croit dur comme fer en la montée: «Houdeng est fait pour la P1»

Les Houdinois logent actuellement à la quatrième place du championnat en P2B. Toute l’équipe est tournée vers l’objectif de conserver sa position au classement et disputer le tour final : « On y croit toujours. Ce n’est pas parce qu’on s’est fait accrocher par Trivières que notre objectif n’est plus atteignable. Si on termine dans le top 5, alors je pense que nous irons au tour final », affirme le vice-capitaine Enzo Scaletta.

Les hommes de Giovanni De Frenza sont même plus ambitieux et espèrent monter en P1 au terme de la saison : « Ça n’a jamais vraiment été annoncé comme tel mais Houdeng est fait pour la P1 et non la P2. Certains cadres sont restés exprès (NDLR : après la culbute en fin de saison dernière) pour remonter au plus vite d’une division et c’est ce qu’on va tenter de faire. »