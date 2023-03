«Je suis hyper choqué, je ne sais plus quoi penser»: Léo de «Top Chef» décontenancé par une remarque de Paul Pairet (vidéo)

Lire aussi Philippe Etchebest se confie à l’occasion de la nouvelle saison de Top Chef: «Les chefs étoilés ne sont pas des voleurs!»

Une remarque très peu appréciée, notamment par Léo : « J’encaisse. Je suis hyper choqué parce que je pensais que c’était une folie qui allait lui plaire. Du coup, je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus où j’en suis. Je suis perdu. J’étais à peu près sûr du truc et maintenant, je ne sais plus où je vais. » Et d’expliquer les raisons de sa réaction : « J’ai énormément de pression dans la vie de tous les jours et sur ce concours encore plus quoi. C’est lié à ce que j’ai pu vivre parce que je n’ai pas eu que des moments faciles en cuisine. Il y a eu un chef qui m’a énormément tiré vers le bas et qui m’a fait comprendre que je ne valais rien et qui m’a rabaissé. Sauf que depuis, ce n’est pas forcément évident. J’ai toujours la peur de décevoir, de sortir un truc naze et ça, ce n’est pas agréable comme sensation. »