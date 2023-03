HeartKinetics rejoint le programme «Platform_Accelerate» de la Mayo Clinic

Ce programme immersif de 20 semaines est conçu pour aider les startups innovantes à établir leur crédibilité et à être prêtes pour le marché, afin qu'elles puissent stimuler l'innovation dans les soins de santé. Chaque entreprise a accès à un ensemble de données anonymisées extrêmement riche (plus de 7 millions de patients), aux cadres de validation, à la planification du flux de travail clinique et au mentorat de la Mayo Clinic. « Nous nous engageons à améliorer la trajectoire de croissance des jeunes entreprises de technologie de la santé », déclare Eric Harnisch, vice-président des programmes de partenariat pour la plateforme Mayo Clinic. « Tous les participants recevront des conseils sur les décisions cliniques, réglementaires, technologiques et commerciales. Grâce à ces efforts, nous construisons un écosystème de collaborateurs de confiance pour permettre de nouvelles connaissances, de nouvelles solutions d'IA et de nouvelles technologies. »

« Nous sommes ravis de rejoindre cet excellent programme, qui constitue la base de données la plus renommée au monde tant par sa qualité que par la quantité de patients disponibles (plus de 7 millions). Chaque patient devrait pouvoir accéder à un continuum de soins de haute qualité, même dans le confort de son domicile. Grâce à HeartKinetics, c’est faisable ! Le mentorat de la Mayo Clinic va nous permettre de valider notre modèle d'IA et les hypothèses de notre accès au marché US. Ces innovations sont essentielles pour habiliter la transition des soins de santé de l'épisodique vers un suivi continu de qualité qui permet d’embrasser le modèle d’hôpital à domicile », explique Pierre-François Migeotte, CEO de HeartKinetics.