2.860 ménages privés d’électricité à Mons-Borinage ce mardi matin

De nombreux ménages de Mons-Borinage n’avaient plus de courant ce mardi matin. Plusieurs communes de l’arrondissement étaient concernées. En cause : une grosse panne d’électricité.

La route d’Ath était impactée, que ce soit à Jurbise, Masnuy-Saint-Jean et Erbisœul. À Mons, des centaines de ménages étaient aussi concernés : à l’avenue des Bassins, avenue de l’Université, chemin de l’Inquiétude, impasse Faucon, impasse Montenez, Petite rue des Prés, résidence des Baudarts, rue de l’Oratoire, rue des Grands Prés… Les villages de Ghlin (rue d’Erbisœul, rue de Jurbise, rue de la Garenne, rue de Masnuy, place du Busteau, rue des Bosquets, rue du Mouligneau, rue Jacqmotte, rue Meurisse, rue des Carrières, route de Wallonie, rue d’Herchies…), de Maisières (rue Grande et cité des Epinois) et de Nimy (route d’Ath, avenue des Taillis, avenue du Roi Chevalier, chemin des Princes, avenue des Sapins, rue de Caraman, rue Felix Nihoul, rue des Postes, avenue Trou au Sable, rue des Viaducs…) ont aussi été touchés.