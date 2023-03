Le Centre Hospitalier de Mouscron, premier hôpital général en Europe à être accrédité Diamant par Accrédition Canada

Accréditation Canada est un organisme indépendant, sans but lucratif, qui évalue la qualité et la sécurité des services de santé. « L’ensemble des normes et des critères sont catégorisés : la prévention et le contrôle des infections, la gouvernance, la gestion des risques, l’amélioration de la qualité, la sécurité des patients… Trois niveaux existent : Or, Platine et Diamant », explique le CHM par voie de communiqué.

Ce lundi, la bonne nouvelle est tombée, le CHM a reçu le plus haut niveau de distinction ! « Le Centre Hospitalier de Mouscron a entamé ce processus d’amélioration continue en février 2014. Cette démarche qualitative initiée par les directions a été suivie avec enthousiasme par l’ensemble du personnel et des médecins. En novembre 2016, le CHM était le premier hôpital francophone belge à recevoir la visite d’une équipe de cinq experts. Aujourd’hui, il est le premier hôpital général en Europe à être accrédité Diamant », ajoute le CHM.