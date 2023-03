«On ne vit pas de cette succession»: Sasha Bogdanoff, la fille d’Igor, s’exprime pour la première fois sur l’héritage laissé par les frères (vidéo)

Ce lundi soir dans « Touche pas à mon poste » sur C8, Sasha Bogdanoff, la fille d’Igor, était l’invitée de Cyril Hanouna.

La jeune femme, très discrète, et qui ne s’était jamais exprimée publiquement, a évoqué l’héritage laissé par les frères Bogdanoff : « On ne vit certainement pas de cette succession, mais ce n’était pas l’idée non plus. On a un héritage qui est bien plus puissant que ça. »