«Borsalino»: l’éternelle rivalité entreles géants du cinéma, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon Entre Belmondo et Delon, c’était souvent « je t’aime moi non plus », et « Borsalino » s’est terminé sur un procès opposant les deux stars. Paramount

Par Frédéric Seront

Des années 60 au milieu des années 80, ils ont été les deux plus grandes stars du cinéma français, trônant systématiquement en tête du box-office. Abonnés au cinéma d’auteur dans les sixties, ils se tournent résolument vers un cinéma plus commercial dans les années 70, accumulant les polars où le héros enchaîne les cascades. Autant dire que lorsque Jacques Deray les réunit pour « Borsalino », c’est l’événement. Un film de gangsters qui voit se côtoyer deux mythes du 7e Art, qui, par leur statut de superstars, ont toujours été présentés comme des frères ennemis, d’éternels rivaux jaloux du succès de l’autre. de videos C’est Delon qui a l’idée de cette rencontre au sommet, après avoir lu « Bandits à Marseille », d’Eugène Saccomano (oui, l’ancien commentateur de foot décédé en 2019), retraçant notamment l’ascension de Paul Carbone et François Spirito, deux truands de la pègre marseillaise. Un récit qui tape dans l’œil du Guépard, qui en achète illico les droits avec pour objectif de jouer aux côtés de Bébel et de se mesurer au seul qui peut réellement lui faire de l’ombre. Belmondo accepte, non sans avoir tiré les négociations en longueur.

Chaque point du contrat sera ainsi scruté à la loupe pour que les comédiens se retrouvent sur un pied d’égalité et qu’il n’y en ait pas un qui passe davantage que l’autre pour LA star du film. Les deux acteurs devaient avoir exactement le même temps de présence à l’écran et le même nombre de gros plans. Les noms devaient apparaître à l’image par ordre alphabétique (favorisant ainsi Bébel), sans oublier l’affiche, sur laquelle l’égalité était censée aussi être de mise. Et c’est ce dernier point qui va créer la rupture entre les deux comédiens.

Si le tournage se déroule plus ou moins bien, malgré la testostérone qui y règne en maître, c’est à la sortie que les dissensions apparaissent au grand jour. Le nom de Delon figure à deux reprises sur l’affiche : comme acteur, mais aussi comme producteur. Le sang de Belmondo ne fait qu’un tour. Il boycotte notamment la première du film. « On m’a montré les affiches quand tout était tiré », s’indignera-t-il. « J’étais donc devant le fait accompli. J’ai signé un contrat et je pense que quand on fait un contrat, les deux parties s’engagent à des choses importantes. » Le futur interprète du « Professionnel » n’en reste pas là. Il porte l’affaire devant les tribunaux et gagnera son procès au bout de deux ans. Entre-temps, le film a fait 5 millions d’entrées…

Copains comme cochons Les deux acteurs poursuivront leur route par la suite séparément. Avant de se retrouver en 1998 dans « Une chance sur deux », aux côtés de Vanessa Paradis. En près de trente ans, de l’eau a coulé sous les ponts et les deux ex-stars s’affichent alors copains comme cochons. « Nous étions jeunes, pleins de fougue et d’ego, et la presse a largement augmenté la portée de l’incident », dira Belmondo à propos de leur différend sur « Borsalino ». Et de rajouter : « C’était des disputes d’amoureux, on était de grands copains de cinéma. »