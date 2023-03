«Pegasus, un espion dans votre poche»: une investigation effrayante sur la Une

Ce documentaire a été tourné par Anne Poiret pendant les quelques mois qui ont précédé la révélation. Il permet d’observer comment l’enquête a pris une importance démesurée au fil des découvertes, mais aussi les signes avant-coureurs de la présence du logiciel espion. Votre téléphone surchauffe-t-il en permanence ? Des messages sont-ils marqués comme « lus » sans avoir rien fait ? Le logiciel court toujours et continue d’être trouvé partout dans le monde en 2023. Une investigation inédite, passionnante et effrayante qui a débouché sur l’une des fuites d’informations les plus importantes du siècle. Et ce n’est pas terminé…