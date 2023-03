Un partenariat entre le Gouverneur du Brabant wallon, Gilles Mahieu, et la société Coyote

L’objectif est de mieux se préparer aux situations de crise en faisant passer, en temps réel, les messages d’alerte du gouverneur du Brabant wallon sur les boitiers et les applications gérés par la société spécialisée dans l’aide à la conduite. Le système est opérationnel dès à présent.

Une telle convention existe déjà en province de Namur et Coyote espère généraliser ce système à l’ensemble des provinces. L’envoi des alertes par les services des gouverneurs de province ne nécessite pas un accord préalable de la société qui gère le système, mais doit seulement être validé par la police fédérale de la route, ce qui garantit une rapidité dans la transmission des informations. Tous les utilisateurs du système Coyote, soit via un boitier, soit via l’application, recevront alors le message de prévention s’ils se trouvent dans un périmètre déterminé.