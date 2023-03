Ryan Reynolds: «’Free Guy’ est mon meilleur film!» Ryan Reynolds sort du cadre dans ce gros blockbuster où il incarne un homme qui découvre qu’il n’est qu’un personnage de jeu vidéo. 20th Century

Par Jean-Philippe Darquenne

Sorti en août 2021, soit après la découverte du vaccin contre le covid, « Free Guy » a alors été présenté par sa star, Ryan Reynolds, comme un antidote « à tout ce qu’on vient de vivre ». « Ce film apporte de la joie, de l’espoir et a l’innocence qui manque à ce monde cynique », nous a aussi dit l’acteur de 46 ans, qui interprète Guy, l’un des personnages d’un jeu vidéo appelé « Free City ». « Au début, il est un employé de banque ennuyeux qui se comporte comme un enfant de 4 ans. » de videos Mais Guy tombe un jour raide dingue de Molotov Girl, l’avatar créé par Millie, incarnée par la belle Anglaise Jodie Comer, révélée il y a cinq ans par son rôle de tueuse russe dans la série « Killing Eve ». Il comprend grâce à elle qu’il n’est qu’intelligence artificielle et vit dans un monde qui n’existe pas. Un monde dont il va devenir le sauveur. « Bien sûr, c’est un film bourré d’action (et d’effets spéciaux !), mais il y est aussi question d’amour et d’émotions », nous a précisé Jodie. « C’est autant un film sur un jeu vidéo que Titanic est un film sur un bateau », a enchaîné Ryan. « Ça va bien au-delà de ça ! Deadpool est le reflet de la culture du monde, mais Free Guy est celui de sa situation actuelle. Il nous montre tous désorientés et incapables de savoir où et comment on va. C’est mon meilleur film. » Moins de deux ans plus tard, même si l’ombre du covid s’éloigne, ses propos ne sont pas datés.

« Le monde ne peut rester tel qu'il est, et on peut tous avoir un impact sur sa transformation », nous a déclaré pour sa part le Canadien Shawn Levy, qui a réalisé le film, sa première collaboration avec son compatriote Ryan. Mais pas la dernière ! Connu initialement pour avoir mis en scène « La nuit au musée » (2006), il a décroché la timbale dix ans plus tard en devenant l'un des producteurs exécutifs de la série « Stranger Things », dont il a réalisé les troisième et quatrième épisodes de ses quatre saisons. Et il devrait en faire davantage dans la cinquième et… ultime.

Pour l’anecdote, dans « Free Guy », le jeune Keys, qui développe un programme virtuel avec Millie, est campé par Joe Keery, 30 ans, qui interprète Steve Harrington dans la série. Une « coïncidence » due à ce même Shawn Levy, aujourd’hui grand pote de Ryan Reynolds, qu’il a encore dirigé dans « The Adam Project » (« Adam à travers le temps »), brandi par Netflix il y a juste un an.

Une amitié qui aurait quelque chose à voir avec les recettes de « Free Guy » ? Mais non ! Quoi qu’il en soit, le film a rapporté plus de 300 millions d’euros, soit trois fois plus que son coût, déjà exorbitant. Un succès qui s’explique par l’énormité de l’entreprise, qui ne fait pas trop dans la dentelle mais en met plein la vue. Et puis Reynolds y est encore impérial. Comme dans ses « Deadpool », il fait ce qu’il fait le mieux, et qu’il adore : se moquer de lui-même. A propos de « Deadpool », son troisième opus, annoncé pour le 8 novembre 2024 aux Etats-Unis, sera mis en scène par Levy, lequel sera ensuite aux commandes d’un « Free Guy 2 ». Mais pour ça, on a le temps.