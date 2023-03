«Comme à la maison»: GuiHome est entre amis sur Tipik

Depuis septembre, GuiHome s’est lancé dans un nouveau format qui sort quelque peu des émissions traditionnelles. Il invite chez lui (mais devant le public) ses amis humoristes, à qui il propose de jouer leurs sketchs tout en relevant des défis absurdes, comme parler en franglais, changer d’accent, monter un meuble Ikea, et on en passe. Des séquences filmées à la base pour Auvio mais que Tipik propose en prime à différentes occasions, comme ce jeudi.

On retrouve ainsi Kody, Fanny Ruwet, Félix Radu, Nicolas Lacroix, Inno JP ou Adel, qui ont tous accepté de se prêter au jeu. « On a l’habitude de voir les gens faire leur sketch de façon traditionnelle », explique GuiHome. « C’est du vu et revu. Ici, on bouscule un peu les codes et ça donne lieu à de super-moments. Avant de faire leurs sketchs, les invités doivent ainsi piocher dans un saladier un petit papier qui contient une contrainte. »