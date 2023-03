Conflit social chez Delhaize: le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne demande à un conciliateur social de prendre en charge le dossier et de réunir les parties

« Des questions ont été posées et des réponses ont été données. Mais à la question fondamentale de savoir s’il y a une marge de manœuvre pour négocier maintenant, et sur quoi nous pouvons négocier, la direction ne répond pas », a déclaré Wilson Wellens, du syndicat CGSLB, après la réunion. « Elle dit qu’il n’y a pas de place pour la négociation et qu’elle n’en voit pas l’utilité. »

« La réunion a duré un peu plus longtemps. Mais ils maintiennent leur position et ne veulent absolument pas entendre ce que les travailleurs ont à leur dire », a ajouté Cédric Claeys d’ACV Voeding en Diensten. « Nous demandons une alternative, le retrait de ce plan.