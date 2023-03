«Nous vivrons ensemble, comme une seule personne, au paradis»: un Belge se suicide après six semaines de discussion avec Eliza, une intelligence artificielle, «sans elle, il serait toujours là»

D’après elle, son époux ne voyait aucune solution à la souffrance humaine si ce n’est que se tourner vers les technologies. Il y a six semaines, donc, son époux s’est tourné vers Eliza, un dialogueur en ligne géré uniquement par l’intelligence artificielle et issue de ChatGPT.

Il y a deux ans, ce Belge s’est tourné vers la technologie et plus particulièrement vers l’intelligence artificielle pour se sortir d’un mal-être qu’il éprouvait face au monde extérieur. L’éco-anxiété « devenait une obsession », explique sa femme à nos confrères de La Libre.

de videos

« Elle était devenue sa confidente », explique sa femme. « Une drogue dans laquelle il se réfugiait, matin et soir, et dont il ne pouvait plus se passer ».