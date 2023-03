Incendie sur le site d’Arcelor Mittal, rue Cerfontaine à Ougrée, et habitants évacués: le plan communal d’urgence va être levé

Ce mardi matin, les pompiers de Liège sont passés de maison en maison, dans quatre rues et une place du quartier du Biez-du-Moulin, à Ougrée.

Un incendie est en effet survenu rue Cerfontaine, sur le site d’Arcelor Mittal. « Cet incendie a eu pour conséquences des émanations de CO via les canalisations d’égouttage dans certaines habitations du quartier du Biez-du-Moulin », nous informe Déborah Géradon, bourgmestre de Seraing. « Dès lors, le plan communal d’urgence a été enclenché et les services de secours ont procédé, dans l'état actuel de nos connaissances, à l’évacuation des habitants des rues et place suivantes : place Bourdouxhe, rue Davio, rue du Loup, rue Petite commune et rue Cerfontaine. »