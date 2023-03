Sortie du nucléaire: la majorité reporte la discussion sur les centrales nucléaires

Le gouvernement fédéral est en cours de négociation avec Engie sur la prolongation des réacteurs de Doel 4 et Tihange 3. Dans la majorité, le CD&V et les libéraux essaient d’aller plus loin et de prolonger d’autres réacteurs. Ils veulent également une modification de la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire pour y inclure le développement des SMR, réacteurs modulaires de nouvelle génération.

Une position qui est également défendue dans l’opposition par la N-VA et le Vlaams Belang, alors qu’au gouvernement, la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), veut inclure ces SMR dans une loi sur la mise en place d’un système énergétique neutre en carbone d’ici 2050. Des discussions intercabinets devaient se tenir mardi sur ce sujet.