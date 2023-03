Découvrez l’Oise, une destination à moins de 2h30 de Bruxelles! Située à seulement 35 km au nord de Paris, l’Oise est une destination pleine de surprises qui offre une infinité de possibilités pour tous les goûts et toutes les envies. Voici un aperçu de ce que vous pourrez y découvrir. Domaine de Chantilly - PUNTOSTUDIOFOTO Lda - stock.ado

Par vacancesweb

Un patrimoine historique riche en châteaux et bâtisses remarquables L’Oise compte pas moins de 300 châteaux et bâtisses remarquables, qui ont été des lieux de villégiature pour princes, rois et impératrices. Parmi les incontournables, il y a le Château de Chantilly, le Château de Compiègne et le Château de Pierrefonds. Des cathédrales à découvrir L’Oise est le seul département en France qui compte trois cathédrales sur son territoire. Vous pourrez admirer la Cathédrale Notre-Dame de Senlis, la Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et la Cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.

Des espaces naturels préservés La nature est omniprésente en Oise, et vous pourrez vous ressourcer dans les jardins, les forêts, les parcs et les réserves naturelles. Avec 128.000 hectares de paysages variés et émouvants, vous pourrez vous adonner à la randonnée, la balade à vélo, l’escalade, le canoë-kayak et bien d’autres activités de plein air.

Des villages authentiques L’Oise compte de nombreux villages authentiques, tels que Gerberoy, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Vous pourrez flâner dans ses ruelles pavées, admirer ses maisons en torchis et pans de bois colorés, et vous promener dans son jardin des Ifs et ses roses à la belle saison. Le domaine de Chaalis, niché dans la forêt d’Ermenonville, abrite quant à lui l’abbaye royale éponyme et une superbe roseraie en été.