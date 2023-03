Un couple belge arrêté en Suède alors qu’ils étaient «sur la route pour se rendre à un mariage»: la femme cachait plusieurs armes dans ses sous-vêtements

La douane a intercepté le couple le 1er décembre 2022 sur le pont de l’Øresund, situé entre le Danemark et la Suède. Les deux ressortissants belges ont indiqué qu’ils étaient sur la route pour se rendre à un mariage. Cependant, lorsque les agents ont demandé plus de précisions sur les futurs mariés, l’homme n’a pas réussi à répondre. De plus, la femme n’avait emporté aucun bagage avec elle. Les douaniers ont, dès lors, décidé de contrôler le véhicule.

En plus des armes que la femme possédait sur elle, les fouilles ont permis d’en découvrir neuf autres dissimulées dans un espace caché du tableau de bord. Il s’agit de la plus grosse saisie du genre effectuée par les douanes suédoises. «C’est une bonne chose que nous ayons pu empêcher ces 15 armes à feu d’entrer dans le pays avant qu’elles ne tombent entre les mains de bandes criminelles», s’est réjoui Kristian Johansson, porte-parole des douanes.