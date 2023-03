Spectaculaire puis bousculée: le bilan des deux premiers matches de la nouvelle équipe de France

Privés de 5 joueurs en raison d’une « infection virale », dont Cody Gakpo et Sven Botman, les Pays-Bas affrontaient vendredi dernier l’équipe de France avec un effectif assez réduit. En face, la France pouvait compter sur ses hommes forts pour affronter la sélection de Ronald Koeman.

Il ne faudra que 2 petites minutes de jeu avant de voir les Bleus dominer leur adversaire du jour. Sur une passe décisive de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ouvre le score et met déjà fin aux éventuels doutes qui pouvaient persister concernant les deux hommes forts de la sélection française. Après 21 minutes de jeu, les hommes de Didier Deschamps mènent déjà 3-0 et dominent logiquement les débats face une formation néerlandaise beaucoup trop faible. Malgré quelques phases de possession intéressantes, les coéquipiers de Virgil Van Dijk ne parviendront jamais à réellement inquiéter les Bleus. Kylian Mbappé inscrira un doublé à la 88ème minute de jeu pour venir porter le score à 4-0. Longtemps désiré à la place d’Hugo Lloris en tant que gardien titulaire, Mike Maignan répondra aussi présent en fin de match en arrêtant notamment un penalty de Memphis Depay.

Mike Maignan, le nouveau mur des Bleus - Belga

Pour ce premier match après la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps avait décidé de s’aligner sur une défense centrale composée de Konaté et de Dayot Upamecano. Après la retraite internationale de Raphaël Varane, il y a donc des places à prendre au sein de cette arrière-garde. Les deux anciens joueurs du RB Leipzig avaient déjà joué ensemble en Bleus, notamment lors du premier match de l’équipe de France à la dernière Coupe du Monde contre l’Australie. Devant, Randal Kolo Muani était titulaire pour apporter de la profondeur à l’attaque des Bleus. L’ancien attaquant du FC Nantes s’est montré très disponible pour ses partenaires et aurait pu inscrire son deuxième but pour la France sur un centre de Kingsley Coman.

2. L’essentiel est assuré à Dublin

Ce match de lundi soir était le piège par excellence pour les hommes de Didier Deschamps. Après avoir gagné 4-0 contre les Pays-Bas, les Bleus se devaient d’assurer pour prendre la première place de ce groupe B de qualification pour l’Euro 2024.

Pour cette rencontre, 4 changements tactiques sont à observer par rapport à la composition de vendredi face aux Oranje. Laissé sur le banc à partir du second match de la Coupe du Monde contre le Danemark, Benjamin Pavard était de retour dans le onze de départ à la place de Jules Koundé au poste de latéral droit. Eduardo Camavinga prenait la place de son coéquipier au Real Madrid, Aurélien Tchouaméni alors qu’Olivier Giroud était aligné en pointe de l’attaque. Auteur d’une prestation mitigée contre les Pays-Bas, Kingsley Coman était de retour sur le banc de touche. Randal Kolo Muani, décalé sur le côté droit, prenait la place de l’ancien joueur de la Juventus.

Olivier Giroud - Belga

Après 10 premières minutes assez délicates pour les Bleus, bousculés par cette équipe irlandaise, la suite de la première période était assez pauvre en occasions. Timides dans le jeu, les Irlandais essayent de se procurer des situations dangereuses via certaines phases arrêtées, mais ces opportunités ne seront pas très bien exploitées par Josh Cullen et ses partenaires. Au retour des vestiaires, Benjamin Pavard libère ses coéquipiers grâce à une frappe limpide hors de portée de Bazunu à l’entrée de la surface de réparation. Le reste de la rencontre sera assez calme, avant un arrêt fabuleux de Mike Maignan à la 89ème minute de jeu sur une tête de Nathan Collins. Après son penalty sauvé contre les Pays-Bas, le gardien du Milan AC répond une nouvelle fois présent quand il faut l’être.

Benjamin Pavard - Belga

L’équipe de France assure donc l’essentiel dans ce déplacement périlleux à Dublin. Les départs à la retraite de Lloris, Benzema et Varane ont été finalement parfaitement digérés.