Il vole de la nourriture dans des magasins du centre de Namur à deux reprises: il est arrêté grâce à l’intervention du gérant

Le premier vol remonte à jeudi dernier. Ce jour-là, 15h30, un homme est entré dans le magasin Carrefour Express situé Boulevard du Nord à Namur. Il y a dérobé de la nourriture avant de prendre la fuite, non sans user de violence. En effet, alors que les deux employées du magasin tentaient de lui barrer l’accès vers la sortie, il les a repoussées plusieurs fois, indique le Parquet de Namur.

Quelques jours plus tard, le dimanche 26 mars, vers 15h50, le même homme a récidivé au Delhaize Shop & Go, situé un peu plus bas, place de la Station. Encore une fois, c’est l’alimentaire qui l’intéressait. Il a emporté l’équivalent de 33,24 euros en nourriture.