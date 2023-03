Une course-poursuite fait trois morts et six blessés en France: l’importance des dégâts laisse imaginer une vitesse excessive (photos)

Ce lundi, peu avant 17h, une BMW Série 7 et une BMW X5 faisaient une course-poursuite rue du Rhin-Napoléon à Strasbourg. Le premier véhicule a terminé sa course sur le toit tandis que le second a percuté un arbre de plein fouet, indique nos confrères des Dernières Nouvelles d’Alsace.

Les trois personnes qui se trouvaient dans le véhicule qui a percuté l’arbre sont décédées. L’importance des dégâts laisse imaginer une vitesse excessive dans une rue pour le moins étroite.