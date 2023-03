Bioingénieure partie vivre à Paris, Carine, de Theux, dresse sa liste des 23 Belges qui ont un impact sur le monde

« J’ai eu envie d’aller à la rencontre d’autres Belges, pour chercher l’inspiration, d’abord mais également pour mettre en avant des parcours, et collecter différentes façons d’aborder la vie et d’envisager demain », explique-t-elle dans un communiqué.

« Qu’est-ce donc “être Belge” ? La belgitude peut-elle se définir ? Existe-t-il un dénominateur commun ? » Voici les grandes questions que Carine Coulm, originaire de Theux partie vivre à Paris, se pose. Pour y répondre, l’entrepreneuse et bio-ingénieure a décidé d’écrire un livre, « Petits Belges ? »

Au fil des pages, la Theutoise dresse le portrait de 23 Belges ayant un impact sur le monde. Des Belges qu’elle a pris le temps de rencontrer personnellement dans des entretiens qu’elle décrit au fil des pages. On y retrouve notamment François Gemenne, Naziha Mestaoui ou encore Anne et Benoît Nihan. « Je ne pensais pas rencontrer autant de “petits Belges” ayant eu de tels impacts : le cofondateur du web, l’inventeur du revenu universel, le créateur de l’économie bleue... des défenseurs de notre planète, mais aussi des Belges qui voient au-delà, notre premier astronaute, le ‘Elon Musk belge’ ou encore un chercheur du MIT qui cartographie des exoplanètes similaires à la nôtre et dont les travaux changent notre compréhension de la vie. »