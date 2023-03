Plan Renault chez Mölnlycke à Waremme: 33 travailleurs licenciés au lieu de 41

Le 6 octobre dernier, à l’issue d’un Conseil d’entreprise extraordinaire, et en accord avec la stratégie globale du groupe, Mölnlycke Waremme avait annoncé son intention de relocaliser l’activité de son service clients dans les différents pays européens pour, disait-il, une plus grande proximité avec ses clients dans les différents marchés locaux, et donc de fermer son département Global Customer Care. de videos Cette annonce, relayée au personnel concerné par la direction locale, devait entraîner le licenciement collectif de 41 personnes, dont les postes seraient ensuite transférés (courant 2023) vers d'autres entités du groupe en Europe.

Lire aussi Licenciement de 41 employés chez Mölnlycke à Waremme: le groupe ferme le service client pour le relocaliser dans différents pays européens Cette décision entraînait de facto le déclenchement de la procédure Renault mais ne remettait pas en question la continuité des autres activités du site de Waremme, dont l’usine de production, « ni les qualités et le professionnalisme du personnel concerné par cette mesure » insiste Mölnlycke dans un communiqué.

Près de six mois plus tard, ce lundi 27 mars, Mölnlycke et les représentants syndicaux se sont entendus sur la signature d’un accord global. Celui-ci intervient après le déclenchement de la procédure Renault et est le résultat des négociations qui se sont mises en place « dans un climat complexe mais constructif » avec les syndicats.

Un plan social Voici ce qui a été convenu : - Les pertes d’emploi seront réduites de 41 à 33 postes : certaines personnes vont bénéficier d’une réorientation de leur trajectoire professionnelle en interne, notamment dans un nouveau département support dédié aux activités transactionnelles ; Lire aussi Dégradation du climat social qui est «devenu intenable» chez Mölnlycke à Waremme: «Le grand ménage semble bien en route» - Le groupe Mölnlycke réaffirme son soutien à sa filiale belge de Waremme et assure qu’aucun autre département ni l’usine de production ne seront affectés ; - Pour les 33 personnes qui perdront tout de même leur emploi dans les prochains mois, un plan social a été construit sur trois piliers : il comprend une compensation financière extra-légale, un service de reclassement professionnel, ainsi qu’un budget dédié à la formation professionnelle de ces futurs anciens employés ; - Un planning de départ a été convenu par les parties : « celui-ci donne de la « visibilité » aux employés et permet, en même temps, une transition en douceur du service clients qui doit dorénavant être repositionné dans une dizaine de pays différents pour se trouver au plus près des marchés-cibles (Benelux, France, Allemagne, Suisse, Autriche, Espagne, Portugal, Italie, Norvège, Suède, Danemark, Finlande) », souligne Mölnlycke. « Tous ces travailleurs détiennent des talents, une expérience, un profil multilingue et une connaissance de différents outils qui devraient leur permettre de rebondir sur le marché de l’emploi. Des profils comme les leurs sont recherchés dans des secteurs bien présents dans le tissu économique liégeois comme le médical, le pharma, les biotech, le fret ou la logistique », vante Mölnlycke... Actuellement, Mölnlycke Waremme emploie plus de 300 personnes. Le site intègre à la fois une usine de production, un département logistique gérant les centres de distribution européens, et un service Supply chain, en plus du service client appelé à être relocalisé.