Après une nouvelle fusillade aux USA, pourquoi Joe Biden ne parviendra-t-il pas à interdire le port d’armes: «Tant qu’une législation solide n’est pas là on pleurera des tueries»

C’est un triste compteur qui ne fait que monter : la tuerie de Nashville, dans le Tennessee de ce lundi, est la 131e aux États-Unis depuis le début de l’année. Hier, Audrey Hale, né femme mais voulant utiliser des pronoms masculins, a surgi dans une école. L’individu de 28 ans, muni d’un fusil d’assaut, d’une arme automatique et d’une arme de poing, a ouvert le feu, tuant six personnes, dont trois enfants.

Dans un pays où le droit de porter une arme est garanti par la Constitution, les tueries de masse sont de plus en plus fréquentes. Depuis 1999 et la tragédie de Columbine, dans le Colorado, où 12 lycéens ont été tués, 348.000 enfants ont été exposés à une fusillade dans l’environnement scolaire, selon le Washington Post.

Les réactions se multiplient suite à l’horreur. Joe Biden a qualifié les événements de « répugnant ». Il appelle de nouveau à légiférer sur le port d’armes. Une volonté qui n’a que peu de chance d’aboutir…