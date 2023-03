Les pompiers de Verviers présents en nombre à Fraipont pour une personne qui a chuté dans un talus de 50 mètres

En plus de l’ambulance de Pepinster, l’équipe du Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux de la Zone et une autopompe sont sur place, rapportait le commandant vers 12 h 30. Vers 13 heures, l’intervention de l’équipe du GRIMP s’est terminée et la victime emmenée dans l’ambulance de Pepinster.

Celle-ci était consciente, sous médicaments et ses paramètres semblaient stables. On ne connaît pas pour l’instant les circonstances de cette chute. « L’équipe était au complet et nous étions cinq dont quatre de garde à la caserne », explique un pompier qui coordonnait l’intervention. « Nous avons dû marcher une centaine de mètres sur un chemin de balade dans les bois avant de pouvoir aller 20 mètres plus bas pour aller rechercher la victime. Nous avons travaillé de manière rapide et efficace en toute sécurité, c’est notre travail. Nous sommes habitués à réaliser ce type d’intervention vu que c’est notre quotidien. »