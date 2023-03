«Misfits»: délinquance, sexe et sang sont au programme de cette série disponible sur RTLplay Autant dire que ce n’est pas une série à montrer aux plus petits ! RTL PLAY

Par L.V.

Surnaturelle, trash et hilarante : voilà comment résumer « Misfits » en trois mots. Incarnée par des personnages aussi délirants qu’attachants, cette série britannique dans la veine de « Skins » version superhéros est un ovni télévisuel.

Si vous avez aimé « The Boys » sur Prime Video, celui-ci devrait aussi vous plaire. Tantôt sombre et dramatique, tantôt désopilant, on y suit cinq jeunes délinquants. Lors d’une journée orageuse de travaux d’intérêt général, ils sont foudroyés par un puissant éclair… et se retrouvent affublés de pouvoirs, dont ils ne savent que faire.

Également au menu : du sexe, du sang et peu de censure, pour un rendu gore mais bien exécuté. Notamment avec des têtes connues, comme Antonia Thomas (« Good doctor »), Robert Sheehan (« Umbrella Academy ») et Iwan Rheon (« Game of Thrones »). Dispo en intégralité sur RTLplay, les trois premières saisons – cinq en tout – restent cependant les meilleures.

« Misfits », disponible sur RTLplay.