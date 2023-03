Violences liées au milieu de la drogue à Anvers: le quadragénaire anversois enlevé sur un parking d’autoroute relâché

Son ravissement est sans doute en lien avec le milieu de la drogue.

Le 22 février, le quadragénaire avait convenu d’un rendez-vous sur le parking de l’autoroute de Waarloos. Il a alors été maîtrisé par plusieurs suspects, masqués et encagoulés, trainé dans une voiture et emmené dans un endroit inconnu des enquêteurs où il aurait été retenu contre son gré. La police et le parquet avaient lancé un appel à témoins, mais sans résultat.