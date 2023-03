Foot: les Panda Youngsters de l’AS Eupen disputeront pour la première fois les playoffs 1!

Les résultats des U15, U16 et U18 dans le championnat Élite 1, qui s’est terminé le week-end dernier, sont déterminants pour la qualification pour les playoffs 1. L’AS Eupen s’est classée 7e derrière Genk, Anderlecht, le Standard de Liège, le Club de Bruges, Gand et Charleroi et devant l’Antwerp.

Nicolas Collubry, le directeur sportif des Panda Youngsters, est ravi : « Avec cette 7e place parmi les 12 clubs de l’Élite 1, nous avons prouvé que l’AS Eupen fait partie, du point de vue sportif, des 8 meilleurs clubs du football belge des jeunes. C’est une confirmation et une appréciation de notre travail et de la performance de nos entraîneurs, de nos formateurs et de nos joueurs. Nous nous en réjouissons et pouvons en être fiers. Les playoffs 1 sont le prochain défi que nous allons relever et avec lequel nous allons continuer à grandir. »