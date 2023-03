Bruno Solo rempile avec «Nouveaux meurtres à Saint-Malo»: «Dans la peau d’un autre personnage, je n’aurais pas accepté»

Oui. Autant refaire un « Meurtres à… » dans la peau d’un autre personnage, je ne pense pas que j’aurais accepté, autant quand on vous propose de retrouver le même rôle, mais dix ans plus tard, avec tout ce que ça implique d’évolution, c’était intéressant. C’est ce qui m’a excité, ainsi que Louise Monot, qui revient dans la peau de l’ex-lieutenant Gwenaëlle Garrec, avec qui je faisais équipe il y a une décennie.

Oui, à la retraite forcée. On comprend qu’il a fait quelques petits abus de pouvoir, car il a un côté franc-tireur. Gwenaëlle, de son côté, a complètement changé de vie et est agent immobilier. Mais on se retrouve tous les deux rattrapés par un passé dont on ignorait tout et on se lance dans une enquête parallèle, car ce qui fait le sel de cet épisode, c’est qu’à côté de nos deux personnages qui ne sont plus en fonction, on a un autre duo d’enquêteurs, officiel celui-là. Il y a quatre protagonistes. C’est malin pour un numéro anniversaire.

Votre épouse dans l’histoire est, elle, atteinte d’alzheimer à un stade avancé. C’est ça aussi qui vous a intéressé ?

C’est déjà ce que j’avais préféré dans le premier épisode : les rapports avec mon épouse qui était en train petit à petit d’être happée par la maladie d’Alzheimer. Même si elle avait encore des moments de lucidité, on sentait qu’elle était en train de basculer. On la retrouve maintenant alors qu’elle a complètement sombré dans la maladie et qu’elle vit dans cette sorte d’univers parallèle. C’est quelque chose que je connais bien. Dans le premier épisode, j’avais rendu hommage à mon père qui a vécu longtemps avec une femme atteinte d’alzheimer. Il a eu un dévouement total à son égard, un engagement de tous les jours, comme une mission. Depuis, mon papa est mort. Mais je trouvais émouvant de reprendre ce personnage de Vautier qui va voir tous les jours son épouse, qui pourtant ne le reconnaît plus.

Lorsque vous avez tourné le tout premier épisode de « Meurtres à… », vous vous attendiez à ce que la série soit un tel succès ?

Pas du tout. À l’époque, ce n’était d’ailleurs pas pour une série. C’était un téléfilm. Et puis la patronne de la fiction a décidé d’en faire un feuilleton car « Meurtres à… » correspond exactement à l’ADN de France 3, avec l’ancrage régional où on met un focus sur une ville et on s’inspire des légendes locales. Ici, on est à Saint-Malo, comme dans le premier épisode.

Vous pensez que la Belgique ferait un bon cadre pour la série ?

Totalement ! D’autant que la RTBF est coproductrice. Vous avez des villes comme Anvers, Bruxelles, Charleroi, Mons qui s’y prêteraient parfaitement.

Et si on vous proposait dans dix ans de jouer à nouveau Vautier ?

Si j’ai toujours les moyens physiques de le faire, je pourrais accepter. Mais il faudrait que le scénario soit original. Ce serait, en tout cas, assez unique à la télé de reprendre un personnage tous les dix ans.