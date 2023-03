Deux réfugiés entrent dans une maison en travaux à Templeuve et volent la trottinette électrique: «On cherchait juste un endroit où dormir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsqu’on effectue des travaux dans son habitation, la sécurité est parfois remise en question. Il n’est d’ailleurs pas rare que des vols soient commis sur les différents chantiers. Ahmed et Issa (prénoms d’emprunt) sont réfugiés. Le premier vient de Libye, le second de Mauritanie. Au fur et à mesure des années, les deux hommes ont réussi à quitter leur pays d’origine. Ils vivent aux Pays-Bas. Mais leur intention est de rejoindre la France pour y séjourner. Une escale par la Belgique est obligatoire. Ils décident alors de prendre un train d’Amsterdam à Bruxelles, puis de Bruxelles à Tournai. Ils espèrent ensuite filer en France.

Après avoir fait un tour sur notre territoire, les deux comparses espèrent prendre le dernier train. Sauf qu’il n’y en a plus après minuit, chose qu’ils ignorent soi-disant. À la gare, ils décident de partir à la recherche d’un endroit où dormir. Plusieurs heures de marche plus tard, vers 3h30, une maison en travaux à Templeuve semble leur convenir…