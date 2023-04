La salle de concert de l’OM à Seraing ouvre bientôt ses portes: voici les noms des premiers artistes annoncés!

Ce lundi, les responsables de la programmation de l’OM ont enfin annoncé les noms des premiers artistes appelés à s’y produire une fois que les travaux seront terminés. Oootoko, Selah Sue, Vitalic et Dub Inc seront notamment de la partie.

Il comprendra une première salle de concert de 1.700 places, une autre de 500 et une troisième de 300. Disposant d’un café-restaurant, d’un vaste parking gratuit et d’une terrasse, Il sera accessible via le futur tram et disposera d’équipements de pointe au niveau de la sonorisation et de l’éclairage. Sa programmation a été confiée à l’ASBL FestivaLiège, qui s’occupe déjà du Reflektor à Liège et des Ardentes.