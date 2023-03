La brocante Terre, qui se déroulera sur le zoning des Hauts Sarts à Herstal, se met à l’heure du Bénin

Le groupe Terre annonce le retour de sa traditionnelle brocante qui se déroulera sur le zoning des Hauts Sarts à Herstal. Unique en son genre, la brocante Terre réunit chaque année plus de 10.000 visiteurs et 500 exposants au profit des projets d’agroécologie et de gestion des déchets de l’ONG liégeoise Autre Terre.

« Notre brocante est l’occasion idéale pour nous de sensibiliser le grand public aux thématiques que nous défendons. Cette année est d’ailleurs très spéciale car nous nous lançons pour la première fois au Bénin ! Un crowdfunding a d’ailleurs été lancé afin d’aider 120 familles du nord du Bénin », nous explique Vincent Oury, directeur d’Autre Terre.